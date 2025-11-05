映画、ドラマ、舞台、アニメ、音楽、さらにはアーティスト活動と、ジャンルにとらわれない活躍で輝きを放ちつづける、のん。この秋、登山家・田部井淳子の生涯を吉永小百合の主演で映画化する『てっぺんの向こうにあなたがいる』で、吉永演じる多部純子の青年期を演じ、持ち前の存在感で作品を彩る。「プレッシャー」もあったという本作を通じて、のんが体感した田部井、吉永の魅力とは――。【写真】32歳になったのん輝きや透