俳優の磯村勇斗（３３）とＡぇ！ｇｒｏｕｐの末澤誠也（３１）が来年秋公開の映画「ｍｅｎｔｏｒ（メンター）」（吉田恵輔監督）でダブル主演することが４日、分かった。末澤はグループで「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（川村泰祐監督、公開日未定）を経験しているが、個人では映画初出演、初主演となる。吉田監督のオリジナル脚本。１５年前、無邪気な花火遊びが原因でアパートを全焼させた少年２人が大人になり