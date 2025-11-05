ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２年ぶりに投手復帰し、二刀流で頂点まで駆け上がった今季の足跡を全３回で振り返る連載。第２回は「打者・大谷」の進化。（取材・構成＝安藤宏太、村山みち）今季の終盤。大谷は打撃の状態について、何度か口にした言葉がある。「すごく感覚がいいなというのは、今シーズンはあまりなかったと思う」。自己最多を更新する５５発を打った男の言葉とは信じがたいが、打率が２４年の３割１