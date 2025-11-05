ドバイに移住した４児の母のモデルで起業家のＭＡＬＩＡ．（４２）が、孫のお宮参りを報告した。５日までにインスタグラムで「赤坂・日枝神社にて家族みんなで迎えた孫娘のお宮参り」とコメント。「澄んだ秋空に包まれて穏やかで美しい一日になりました。後ろを走っているのはパワフルお姉ちゃま」とにぎやかな家族時間を伝えた。着物で赤ちゃんを抱いた姿にフォロワーは「綺麗すぎるお婆（ばあ）ちゃんお婆ちゃんなんて