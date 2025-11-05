ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、前日比251.44ドル安の4万7085.24ドルで取引を終えた。割高感のある銘柄を中心に利益確定の売り注文が優勢となった。人工知能（AI）普及に伴う成長への期待感から関連銘柄の上昇が目立ち、ダウ平均はこのところ最高値圏で推移しており、高値への警戒感から売りが出た。米政府機関の一部閉鎖の長期化も投資家心理を冷やした