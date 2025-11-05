マンジャロの危険性を訴える動画のスクショ（画像：筆者提供）【写真】安易に使ってはいけない「マンジャロ」最近、SNSやメディアで「ダイエットに効く薬」として“マンジャロ“が紹介される機会が増えています。しかし、この薬は2型糖尿病の治療薬。健康な人が“ダイエット目的”で使用することについて安全性は認められておらず、安易に使用することは非常に危険です。今回は薬剤師の立場から、この問題の危険性とオンライン診療