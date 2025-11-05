先月22日、札幌市北区のセレクトショップで、高級ブランドのダウンジャケット5着が盗まれた事件で、警察は犯行に関与したとみられる男2人を新たに逮捕しました。逮捕されたのは、苫小牧市の箭内龍也容疑者20歳と、むかわ町の中村麗斗容疑者22歳です。2人は先月22日、札幌市北区のセレクトショップで、すでに逮捕されている苫小牧市の16歳の少年と共謀して高級ブランドのダウンジャケット5着、合計109万2000円分を盗んだ疑いが持た