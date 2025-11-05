きょう(水)は、日本海側を中心に朝から青空が広がり、日中は日差しの暖かさが感じられるでしょう。北陸などは、夕方ごろから次第に雲が目立つ空模様となりますが、雨の心配はありません。一方、九州南部など太平洋側ではすでに雨の降っている所があり、午後は四国や近畿南部でも傘の出番となるでしょう。また、関東では午前中を中心に日差しが届きますが、お昼頃からは段々と雲が厚くなり、夜にかけてくもり空となりそうです。今夜