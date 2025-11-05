高齢者が寝たきりになる最大の原因は、骨折だ。ちょっとした転倒がきっかけで骨が折れ、そこから体のバランスが崩れ、歩けなくなってしまうケースは少なくない。しかし、骨の衰えは、日々の習慣である程度防ぐことができる。自身や高齢の親を「骨折→寝たきり」にしないための習慣を、専門医が教えてくれた。※本稿は、野尻英俊『人は背中から老いていく 丸まった背中の改善が、「動ける体」のはじまり』（アスコム）の一部を抜粋