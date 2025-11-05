先天性の軟骨無形成症により手足が短い特徴があり、現在は「身長115センチの小さなモデル」として活躍する後藤仁美さん。両親からずっと「あなたはそのままで完璧だよ」と言われ続けたそう。その言葉が自信となり「小さい体のわたしだからこそ、できることがある」と思えたと言います。 【写真】「そのままでかわいい」と両親から言われ続けた幼少期の後藤さん（全16枚） 「自分はほかの子と違うの？」母の答えは ──