女性に性的暴行を加えた疑いで昨年10月に警視庁に書類送検されたジャングルポケットの元メンバー、斉藤慎二被告（43）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。AGA（男性型脱毛症）のオンライン診療を受けてきたと報告した。斉藤被告は10月31日の投稿で「銀座テレケアクリニックさんのAGAイメージキャラクターを務めさせていただくことになりました。最近、生え際が気になっていたところ、テレケアさんに声をかけていただきまし