NHK BSで2日に中継された、ドジャースがブルージェイズを破り世界一を決めた米大リーグのワールドシリーズ第7戦の平均視聴人数が、1055万5000人だったことが4日、ビデオリサーチの調べで分かった。平均視聴人数は全国32地区の4歳以上の視聴率を人口などと計算して算出。なおBSは平均世帯視聴率は発表していない。またNHK総合で1日に中継されたワールドシリーズ第6戦の平均世帯視聴率（速報値）が、中盤から終盤にかけて関東地区が2