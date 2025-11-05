実現していればジャガーの運命を変えていた？2021年に開発中止となったジャガーのフラッグシップセダン『XJ』は、これまでバッテリー駆動のパワートレインを採用すると考えられていたが、内燃機関を搭載する可能性もあった。【画像】堂々たるジャガーの大型セダン【先代のジャガーXJを詳しく見る】全19枚XJのデザイナーを務めていたイアン・カラム氏はAUTOCARの取材で、「必要に応じて6気筒エンジンを搭載できるよう設計されてい