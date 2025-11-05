寒さが深まる季節にぴったりのスイーツが今年も登場。チロルチョコから、冬だけの特別な味わい「チロルチョコ〈冬ミルク〉」が11月10日（月）より全国で発売されます。ミルク風味の生チョコをホワイトチョコで包み込み、まろやかなくちどけに仕上げた冬限定フレーバー。雪の結晶をあしらった上品なパッケージとともに、心までとろけるような時間をお届けします♡ 【チロルチョコ】まろやかでクリ