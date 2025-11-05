モデルで俳優のKōki,さん（22）が4日、『第42回ベストジーニスト2025』に登場。父・木村拓哉さんを参考に衣装を選んで出席したことを明かしました。“最もジーンズが似合う有名人”に贈られる『ベストジーニスト』。愛用しているというデニムのセットアップで登場したKōki,さんは、今回、協議会選出部門で表彰されました。Kōki,さんがジーンズとTシャツを着こなすファッションスタイルが、同世代の女性の憧れとして