中国政府は3日、「一方的な査証（ビザ）免除政策の延長に関する通知」を発表し、日本を含む多数の国に対する短期滞在ビザ免除措置を2026年12月31日24時まで延長することを決定した。これにより、日本人は引き続き、30日以内の商用・観光・親族訪問・交流・トランジットを目的とした入国がビザなしで可能となる。この措置は当初、25年末で期限を迎える予定だったが、延長により日中のビジネス・観光往来に2年間の安定的な見通しを与