厚生労働省は、６５歳以上の高齢者が介護保険サービスを使う際、自己負担が２割となる人の対象を広げる議論を本格化させている。支払い能力のある高齢者の「応能負担」を強化する狙いがある。年末までに方向性をまとめたい考えだ。１０月２７日に開かれた社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の部会で、厚労省は２割負担となる所得基準の見直しを議題として示した。現行では、利用者の負担は原則１割で、年金を含む所得が一定