国会では4日、高市首相の就任後初めての国会論戦、所信表明演説に対する各党の代表質問がスタートしました。5日は国民民主党の玉木代表らが質問します。立憲民主党の野田代表は、日本維新の会が自民党と連立を組む際の条件にした国会議員の定数削減について質問しました。立憲民主党・野田代表:自民党、日本維新の会の連立政権合意書には「1割を目標に衆議院議員を削減する」とあります。定数は数の力で強引に決める課題ではありま