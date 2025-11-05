安福久美子容疑者（高校の卒業アルバムから）1999年に名古屋市西区のアパートで主婦高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者（69）が「凶器の刃物は処分した」との趣旨の供述をしていることが5日、捜査関係者への取材で分かった。刃物は逮捕後の自宅の家宅捜索でも見つかっておらず、愛知県警西署捜査本部が経緯を調べている。奈美子さんの夫悟さん（69）によると、大学の部