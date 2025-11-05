EV（電気自動車）の覇権争いが本格化する中、メーカー各社の戦略とは？大学時代は自動車部に所属し、A級レーサーでもある皆川玲奈キャスターが最先端の現場で聞く。【写真を見る】“6輪のミニバン”や“走るリビング”…海外勢に勝つための新しい「クルマのカタチ」とは？「センチュリー」のクーペに“江戸彫金”や“西陣織”10月30日、日本最大級の乗り物などの祭典「ジャパンモビリティショー2025」が東京ビッグサイト（東