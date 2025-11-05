元MBS（毎日放送）アナウンサーで、現在はビジネス映像メディア「PIVOT」に参画している野嶋紗己子（さきこ、29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。結婚を発表した。「結婚しました！ラジオ後、たくさんの温かいご連絡頂いて感無量です。とっても素敵な晴れでした。これからも皆さまどうぞよろしくお願いします！」とつづり、白無垢（むく）姿の写真を公開した。野嶋の投稿に対し、元同僚のアナウンサーたちが祝福。MBS松