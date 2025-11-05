◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第２日Ａブロック▽早大９―１法大＝７回コールド＝（４日・神宮）早大は法大に大勝し、快勝発進した。「８番・三塁」でスタメン出場した金子大智内野手（２年＝松本深志）が適時打２本を放ち、３打数２安打２打点と神宮の舞台で躍動した。甲子園のスターが並ぶ両校のスタメン。その中で、来年創設１５０年目を迎える長野・松本市内の名門県立校育ちのたたき上げが、輝きを放った