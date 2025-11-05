NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3960.50（-53.50-1.33%） 金１２月限は反落。時間外取引では、ドルが対ユーロで堅調に推移から売り優勢となり、一時、４０ドル近い下落となった。中国財政部は今月１日、金に関する税制変更を 発表し、ＶＡＴ（付加価値税）の課税対象になることが警戒された。欧州時間に入ると、下げ幅を縮小したが、前日の上げ幅をほぼ削る１７ドル超の下落で推移。日中取引 の開始後