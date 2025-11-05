NY株式4日（NY時間16:21）（日本時間06:21） ダウ平均47085.24（-251.44-0.53%） S＆P5006771.55（-80.42-1.17%） ナスダック23348.64（-486.08-2.04%） CME日経平均先物51255（大証終比：-255-0.50%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。本日はＩＴ・ハイテク株も利益確定売りに押され、ナスダックは大幅安となった。特段の理由は見当たらないが、ＦＲＢの利下げ動向やＩＴ・ハイテ