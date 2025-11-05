日本時間６時４５分にNZ雇用統計（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 雇用統計（2025年 第3四半期）06:45 予想5.4%前回5.2%（失業率) 予想0.2%前回-0.1%（雇用者数増減（前期比）) 予想-0.2%前回-0.9%（雇用者数増減（前年比）)