米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.574（-0.031） 米10年債4.083（-0.027） 米30年債4.668（-0.023） 期待インフレ率2.304（-0.006） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、米１０年債利回りは低下。本日は市場全体にリスク回避の雰囲気が広がり、米株や原油が下落する中、利回りも低下した。米株式市場では高バリュエーションが再び意識されている。 ２&#