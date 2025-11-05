NY原油先物12月限（WTI）（終値） 1バレル＝60.56（-0.49-0.80%） ニューヨーク原油の当限は反落。供給過剰懸念が根強いことが相場を圧迫した。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国は年内について増産を続けるほか、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）が想定しているように石油需要の伸び悩みが警戒されている。ただ、トランプ米政権が南米ベネズエラに対する攻撃を検討しているとの報道が続いてい