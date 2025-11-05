俳優の佐藤二朗さん（56）が4日、ムロツヨシさん（49）、山田孝之さん（42）、広瀬アリスさん（30）とともに映画『新解釈・幕末伝』の新解釈決起会見に登場。共演者たちのやりたい放題に、佐藤さんがふりまわされました。『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）は『ペリー来航』『尊王攘夷』『新撰組』『薩長同盟』など、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田雄一監督が実写映画化した作品。坂本龍馬をムロさんが、西郷隆