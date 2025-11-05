JR東海が、年末年始の家族旅行や帰省の常識を覆す、期間限定の割引きっぷ「お子さまといっしょに EX早特7」を発売します。この商品は、12歳未満の子ども連れの利用者を対象としており、なんと東京〜新大阪間の「のぞみ」号普通車指定席が、大人10,000円、子ども5,000円という衝撃的な価格で利用可能。席数限定ではありますが、年末年始の移動費を劇的に抑えられるチャンスとなりそうです。12月26日から1月6日のピーク期間が対象と