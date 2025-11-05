[11.4 欧州CLリーグフェーズ第4節 スラビア・プラハ 0-3 アーセナル]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は4日、リーグフェーズ第4節を各地で行った。DF橋岡大樹が所属するスラビア・プラハ(チェコ)とアーセナル(イングランド)の対戦は、アーセナルが3-0で快勝。ベンチスタートの橋岡は後半29分から出場した。1敗2分のスラビア・プラハは、3連勝のアーセナルをホームに迎えた。序盤からチャンスを作ったのはアーセナル。前半20分