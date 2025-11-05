[11.4 ACLEリーグステージ第4節 町田 1-2 メルボルン・C Gスタ]31歳にして初の海外移籍を決断した日本人FWがFC町田ゼルビアに立ちはだかった。メルボルン・シティ所属のMF金森健志は1-1で迎えた後半開始から途中出場。町田のストロングポイントであるMF相馬勇紀を抑えるべく、右サイドハーフで投入されると、ボランチやトップ下も務めるポリバレントぶりで劇的な勝利に大きく貢献した。メルボルン・Cを率いるアウレリオ・ビド