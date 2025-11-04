「サカイ（sacai）」が、「ジェイエムウエストン（J.M. WESTON）」との第3弾コラボレーションシューズを11月7日に発売する。展開アイテム全3型のうち「シグニチャーローファー #180」および「ゴルフ #641」をサカイの一部直営店で、「ゴルフ #641」および「サイドゴアブーツ」をジェイエムウエストンの一部販売店舗で取り扱う。 【画像をもっと見る】 同コラボは、サカイのメンズ2025年秋冬コレクションおよびウィメンズ2025年