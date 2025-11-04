株式会社ブリッツは、車両のカスタマイズ性と高級感を高める「BLITZ LOGO EMBLEM」を2025年10月22日に発売した。 カラーは、従来のシルバークロームに加えブラッククロームの2色展開となり、樹脂製・メッキ仕上げのセパレートタイプとなる。貼り付け用ガイドプレートが付属し、簡単かつ正確な装着が可能だ。純正エンブレムとの調和やカスタムスタイルに合わせて選べるため、車両の個性を際立