日本製鉄（上）とUSスチールのロゴ（共同）【ニューヨーク共同】日本製鉄の完全子会社となった米鉄鋼大手USスチールは4日、米国内の設備投資や高付加価値の製品の拡充を柱とする経営計画を発表した。総額140億ドル（約2兆1500億円）規模の成長投資のうち、2028年までに約1兆7千億円に相当する約110億ドルを投じる方針。投資と業務効率化により米国内で10万人を超える雇用を守るとしている。発表によると、USスチールは日鉄の技