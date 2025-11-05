きのうは全国的に秋晴れとなりましたが、きょうは太平洋側を中心にすっきりしない天気となるでしょう。雨の要因は日本の南にのびる前線。あすにかけて前線上に低気圧が発生し、日本の南を通過するため、太平洋側を中心に雲が広がりやすく、雨の降るところがありそうです。特に午前中を中心に沖縄や奄美に活発な雨雲がかかるでしょう。沖縄本島地方では激しい雨の降る所がある見込みで、雨雲の発達の程度によっては警報級の大雨とな