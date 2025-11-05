◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（4日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）巨人は4日、沖縄で行われるジャパンウインターリーグ（JWL)の出場選手を発表しました。参加するのは、赤星優志投手、石田充冴投手、鈴木圭晋投手、花田侑樹投手、竹下徠空選手、平山功太選手の6人です。支配下から唯一参加する赤星優志投手は「中盤からなかなかチームの戦力になれず、離脱もしてシーズンを終わっているので、しっかり直してフレッシュな