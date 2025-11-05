夏帆と竹内涼真がダブル主演するドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系／毎週火曜22時）の第5話が4日に放送。勝男（竹内）と鮎美（夏帆）が一緒に料理をする場面に反響が集まっている。【写真】ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第5話を写真で振り返り！勝男のもとを、地元の大分から兄・鷹広（塚本高史）が訪ねてくる。そこで勝男は、いつでも自分より優秀で一人で何でも解決できる人だと思っていた鷹広の、あ