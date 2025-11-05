¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥»¥é¥Ô¡¼¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿NAOYA¤µ¤ó¡£MAZZEL¤Ç¤Ï·ã¤·¤¯ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥Î»¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¥­¥å¡¼¥È¤ÊÀ­³Ê¤Ç¼þ°Ï¤òÏÂ¤Þ¤»¤ëÈà¤¬¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤ÊÀÄÇ¯¡¦Ì«¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡¢¤É¤¦Ä©¤ó¤À¤Î¤«¡©Ìò¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ NAOYA¡ü¥Ê¥ª¥ä¡Ä2003Ç¯£´·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£SKY-HI¤¬¼çºË¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖBMSG¡×½êÂ°¤Î£¸¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×