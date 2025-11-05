◆東京六大学野球秋季フレッシュトーナメント第２日Ａブロック▽早大９―１法大＝７回コールド＝（４日・神宮）早大は法大に大勝し、快勝発進した。「３番・捕手」でスタメンマスクをかぶった尾形樹人（２年＝仙台育英）は７回コールドを決めるグランドスラムを右翼ポール際にたたき込み、「打てる捕手」としての実力を見せつけた。フルスイングで試合に終止符を打った。５−１で迎えた７回裏２死満塁。尾形は内角ストレート