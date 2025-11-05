冬キャンプで大切なのが寝袋やマットなどの就寝ギア。寒いと快眠できないし、かといってモコモコの分厚い寝袋はかさばって持ち歩くのが大変…。そこでスノーピークが提案するのが、テント泊でも布団で眠るような寝心地を与えてくれる“オフトンシリーズ”。その新作として登場したのが、コンパクトな掛け布団とエアマットをセットにした「システムオフトンシリーズ」（2万4200円〜）です。細長い長方形の掛け布団を体の上にかける