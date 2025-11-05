トランプ米大統領は10月30日、韓国の原子力潜水艦建造を認める考えを示した。この決定に韓国は沸き立った。進歩系与党「共に民主党」の鄭清来代表がSNSで「我々の宿願」と喜べば、保守系の朝鮮日報も31日付朝刊のヘッドラインで「原子力潜水艦建造30年の宿願かなう」と伝えた。ただ、日本の防衛関係者からは一斉に疑問の声が上がった。果たして韓国の原潜保有の夢は実現するのか。【画像】すでに国産化されている韓国海軍の300