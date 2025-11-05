パドレスのダルビッシュ有投手【ロサンゼルス共同】米大リーグのパドレスは4日、ダルビッシュ有（39）が右肘の靱帯再建手術を受けたと発表した。2015年に続いて自身2度目で、人工靱帯を用いた手術を10月29日に受け成功した。回復には一般的に12〜15カ月を要するため、来季は全休し、復帰は2027年シーズンになる見通し。ダルビッシュはX（旧ツイッター）に「2026年シーズンは試合で投げることができません。また気持ちよくボー