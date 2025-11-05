相模鉄道は、クレジットカードなどのタッチ決済による乗車サービスを2026年春から開始する。三井住友カード、ジェーシービー、オムロン ソーシアルソリューションズ、QUADRACと共同で、三井住友カードが提供する公共交通機関向けソリューション「stera transit」を活用する。タッチ決済に対応するカードやスマートフォンを、改札に新たに設置する専用端末にタッチすることで乗降を行うことができる。対象駅は相鉄線の全駅。対応ブ