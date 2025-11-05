今井は今オフの注目のひとりだ(C)Getty ImagesMLB公式サイトは現地時間11月2日、今オフのフリーエージェント（FA）選手ベスト30を特集し、ランキング形式で紹介した。1位はカブスのカイル・タッカーで、2位はレッドソックスのアレックス・ブレグマン、3位はフィリーズのカイル・シュワバー。日本人選手で最上位だったのが、7位のヤクルト・村上宗隆だった。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見る