青森県の村役場に子グマが侵入しました。青森・西目屋村の村役場によりますと4日午前10時前、体長約50cmの子グマが村役場に侵入しました。子グマは正面玄関から侵入し、30秒ほど滞在した後、北側へ逃げていったということです。けが人はいませんでした。役場は周辺に小学校などがあることから注意を呼びかけています。