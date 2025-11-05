集会所での緊迫の「逮捕劇」5月17日土曜日の午後、神奈川県内の大規模マンションの集会所で開かれた「修繕委員会」の会合は、緊迫感に包まれていた。修繕委員会とは、マンション修繕の方針を取り決める、管理組合や有志住民による集まりだ。その日は、組合理事や住民ら7人がテーブル越しに向き合っていた。当初は平穏に会議が進行していたが、30分ほどたったころに異変が起きた。住民の一人が突如、ある「出席者」にこう切り出した