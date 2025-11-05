オランダに拠点を置く中国資本の半導体メーカー「ネクスペリア」をめぐり、中国とオランダの間で対立が深まり、半導体の供給が滞るなどの影響が出ています。こうした中、アメリカのホワイトハウスは1日、米中首脳会談を受け、中国側がネクスペリアの中国国内の工場から半導体の輸出を認めることで合意したと明らかにしました。中国側もオランダへの非難を続けながらも条件付きでの輸出を認める声明を出していて、今後、懸念されて