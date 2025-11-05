【ニューヨーク＝小林泰裕】４日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２５１・４４ドル安の４万７０８５・２４ドルだった。値下がりは２営業日連続。一時４００ドル超値下がりした。ダウ平均株価は前週に最高値を更新するなど高値圏で推移しており、ＡＩ（人工知能）関連銘柄を中心に相場の過熱感が意識された。半導体大手エヌビディアや建設機械大手キャタピラーなどの銘柄が売られた。ＩＴ企業