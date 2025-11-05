広島の石原貴規捕手（２７）が秋季キャンプ休日の４日、日南市の天福球場を訪れてマシン打撃を行った。第１クールで行われた紅白戦では２試合で計９打数１安打１打点。１０月の秋季練習から打撃フォームを試行錯誤する中、「自分の思うように打てていない。しっくりきていないところがあるので、構えやタイミングの確認と修正というところ」を重点的に行った。来季の正捕手獲りを目指す上で「ゆっくりもしていられないと思う