ノーベル製菓から、新作のグミやキャンディが続々と登場しています。見た目がかわいいものから、食感がクセになるものまでバリエーション豊富。グミや飴は、外出時や仕事中の息抜きに食べやすいのでおすすめです。実際に味わってみた感想も交えながら紹介するので、参考にしてもらえると嬉しいです。お気に入りの一粒を見つけてみてくださいね。 おすすめグミ&飴 ノーベル製菓から新発売のグミ｢キラふわ